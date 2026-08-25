Деякі політики та військові вже кілька тижнів говорять про мобілізацію жінок в Україні. У Раді запевняють: таких планів нема

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Останні кілька тижнів низка політиків, військових і просто користувачів соцмереж активно обговорюють питання обовʼязкової мобілізації жінок в Україні. Цей наратив також активно поширюють проросійські телеграм-канали. Однак 25 серпня комітет Верховної Ради з нацбезпеки заперечив будь-які плани вводити для українських жінок обовʼязкову мобілізацію.

З чого почались розмови про мобілізацію жінок

Тема мобілізації жінок регулярно зʼявляється в інфопросторі. Однак нова хвиля обговорень почалась після інтервʼю військового Сергія Гнезділова для «РБК-Україна», яке опублікували 12 серпня. Він називав жіночу мобілізацію неминучою і прогнозував, що якщо Росія мобілізує ще пів мільйона людей, то в Україні відразу знизять призовний вік і почнуть готувати передумови для жіночої мобілізації.

Це інтервʼю проросійські телеграм-канали використали, щоб розкрутити тему розширення мобілізації в Україні. У них почали лунати тези про «початок сезону полювання на жінок» та «бусифікацію українок».

З 13 по 18 серпня наратив про нібито підготовку мобілізації жінок в Україні продовжив поширюватися. Телеграм-канали підкріплювали цю тезу, посилаючись, зокрема, на пост гінеколога Андрія Мартича про можливі наслідки мобілізації для здоров’я та на вуличне опитування у Львові, в якому жінки виступили проти відкриття кордону для чоловіків, оскільки боялися, що жінок тоді мобілізують. А деякі канали намагались привʼязати до цих заяв навіть повідомлення про закупівлю жіночих бронежилетів.

До наративу також додали ШІ-контент із підтримкою мобілізації жінок. Загалом, за даними внутрішнього моніторингу «Бабеля», ці публікації набрали понад 2 млн переглядів лише за перший тиждень.

Хто ще говорив про жіночу мобілізацію

20 серпня вийшло інтервʼю колишнього міністра оборони Олексія Рєзнікова для «Радіо Свобода», де він теж виступив за мобілізацію жінок.

«Верховна Рада має визначитися і внести зміну до законодавства, що військовий загальний обовʼязок захищати країну належить всім громадянам України. Гендерна рівність означає, що жінки теж мають служити в армії. І тоді ми зразу збільшимо мобілізаційний ресурс вдвічі», — заявив він.

Слова Рєзнікова проросійські канали намагались використати як підтвердження наративу про те, що таким чином влада хоче відкласти момент виборів.

А 24 серпня цю ідею підтримав і колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, який тоді саме був з візитом в Україні. В інтервʼю на ютуб-каналі «Насправді MAX» Келлог сказав, що вважає службу жінок важливою частиною участі суспільства у війні, й навів приклад власної сімʼї: його дочка закінчила військову академію США та воювала в Афганістані, а дружина була десантницею та брала участь у бойових діях у Гренаді.

Після заяви Келлога деякі канали намагались подати наратив про мобілізацію жінок як частину ширшого плану західних «спонсорів» та «глобалістів», аби продовжити війну і ослабити РФ настільки, щоб Європа була готова вступити у війну.

Що кажуть у Верховній Раді

25 серпня комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив: мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається.

Там наголосили, що наразі немає жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень про мобілізацію жінок.

«Жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно. Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету», — підкреслили парламентарі.