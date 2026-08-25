У Євросоюзі поки не готові достроково дати Україні гроші з позики на 2027 рік

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Європейська комісія наразі не отримувала від України офіційного запиту достроково спрямувати кошти з €90-мільярдної позики, які передбачені на 2027 рік.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі, передає кореспондентка «Бабеля».

За словами Уйварі, нинішній план Брюсселю передбачає розподіл €90 мільярдів порівну — по €45 мільярдів у 2026 і 2027 роках.

«Наскільки мені відомо, ми не отримували жодного офіційного запиту від України про те, щоб прискорити цей процес. Натомість ми зосереджені на тому, щоб виконати нинішній план», — сказав речник Єврокомісії.

Також він додав, що найближчими тижнями ЄС планує схвалити та виплатити Україні ще більше коштів на оборону. «Наступні кілька тижнів будуть дуже насиченими у сфері оборони, тому що ми знаємо, що поставлено на карту», — зазначив Уйварі.

Водночас речниця Єврокомісії Паула Піньйо пояснила, що зараз ЄС зосереджений на виконанні своїх зобов’язань перед Україною на 2026 рік.

«Ми ще не досягли загальної суми, передбаченої на цей рік. Тож спочатку ми рухаємося вперед із цим, перш ніж навіть зможемо говорити про дострокове фінансування», — сказала вона.

Що передувало

У День Незалежності 24 серпня Європейська комісія затвердила новий пакет оборонної підтримки України на €6,1 мільярда. Ці кошти підуть на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари, яких потребує Україна.

Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що дефіцит оборонного бюджету України становить $27 мільярдів. На думку Зеленського, одним із варіантів покрити його могло б бути дострокове виділення частини коштів із €90-мільярдної позики ЄС, запланованої на наступний рік.