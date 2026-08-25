У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після удару по ТЦ 21 серпня — загинули 16 людей

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У Кривому Розі на Дніпропетровщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру. Вони тривали пʼять днів.

Про це повідомляє ДСНС.

Від російської атаки по місту 21 серпня загинули 16 людей, ще 136 постраждали, зокрема 26 дітей.

До пошуково-рятувальних робіт залучили майже 200 надзвичайників із восьми областей України — Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської.

Рятувальники повністю обстежили територію та розібрали приблизно пʼять тисяч м² зруйнованих конструкцій ТЦ. Загалом вивезли майже 1 230 тонн будівельних конструкцій.