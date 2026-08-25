Працівнику СБУ повідомили про підозру в організації незаконного бронювання

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру співробітнику СБУ. Його підозрюють в організації схеми незаконного бронювання від мобілізації.

Про це повідомили у НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний разом із поплічником та директоркою підприємства, яке мало статус критично важливого, «влаштовував» на роботу військовозобов’язаних. Після цього їм оформлювали бронь від мобілізації.

При цьому працівники не виконували своїх обов’язків, а нараховану їм зарплату мали повертати учасникам схеми. За послугу учасники схеми отримували гроші готівкою та у криптовалюті. Слідчі вважають, що підозрювані заробили майже мільйон гривень.

Крім того, співробітника СБУ підозрюють у відмиванні понад 18,4 мільйона гривень. За версією слідства, ці кошти використовували для купівлі та оформлення нерухомості, земельної ділянки й автомобіля, а також вносили на банківський рахунок.

Дії підозрюваних розслідують за фактом одержання неправомірної вигоди, перешкоджання діяльності ЗСУ, легалізації майна та співучасті у злочинах.

Також поплічнику співробітника СБУ повідомили про підозру в незаконному придбанні та використанні пристроїв для стеження. За даними слідства, саме він міг встановити такі пристрої у квартирі керівниці одного з підрозділів детективів НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері.