AP: США планують анулювати візи іноземців, під загрозою приблизно 200 тисяч віз

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Адміністрація президента США Дональда Трампа може анулювати приблизно 200 тисяч ділових і туристичних віз іноземців, які подали заяви на притулок або очікують на рішення за ними.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на документи та двох американських чиновників.

Ідеться про візи категорій B1 і B2, які видавали у 2016—2026 роках. Якщо рішення не переглянуть або не оскаржать, Державний департамент США найближчими тижнями може почати масове анулювання таких віз.

Віза B1 призначена переважно для ділових поїздок, а B2 — для туризму, візиту до родичів або отримання медичної допомоги. Водночас заявники на такі візи мають довести, що не планують залишатися у США назавжди та мають намір повернутися до своєї країни.

У Держдепартаменті підтвердили, що координують цей процес з Міністерством внутрішньої безпеки США. Там заявили, що перевіряють іноземців, які вʼїхали до США за короткостроковими візами, але згодом подали заяви на притулок.

Водночас речник Держдепартаменту Томмі Піготт не назвав точну кількість віз, які можуть анулювати. За його словами, процес триватиме, тому кількість скасованих віз може змінюватися. Озвучені 200 тисяч — лише приблизна оцінка Associated Press.

Водночас очікується, що це стане наймасштабнішим одноразовим анулюванням віз в історії США. Проте скасування візи не означатиме автоматичної депортації. Люди, чиї заяви на притулок перебувають на розгляді, можуть отримати інший міграційний статус.