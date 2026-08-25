Росія вночі запустила по Україні 150 дронів і ракети. КАБами обстріляла Запоріжжя — є загиблі

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Російські війська в ніч проти 25 серпня випустили по Україні 150 безпілотників і ракети — балістичну й авіаційну Х-31П. Українська ППО збила 124 дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У 17 місцях фіксують прильоти, у семи — впали уламки. Зокрема, у Голосіївському районі Києва уламки дрона пошкодили 16-поверхівку — постраждала одна людина.

Російська ракета влучила у промислову зону Основ’янського району Харкова — є загибла людина.

На Дніпропетровщині росіяни обстріляли ТРЦ у Дніпровському районі, у Нікопольському — гуртожиток, дитсадок і приватні будинки. Поранені троє людей.

Уночі від удару авіабомби в Запоріжжі загинули двоє містян. Уже зранку росіяни скинули на місто ще кілька КАБів — влучили у проїзну частину дороги й убили ще двох людей.

Уранці російський дрон поцілив у медзаклад у Центральному районі Херсону — постраждав 68-річний працівник.

Крім того, вночі російські війська атакували дронами пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні Одещини з Молдовою. Він тимчасово не працює.