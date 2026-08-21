Ексрегіонал Іванющенко, автори «Маші та Ведмедя», підприємства «Русалу» та російського ВПК. Зеленський затвердив нові пакети санкцій

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Президент Володимир Зеленський підписав чотири укази, якими ввів у дію рішення РНБО про нові санкції. Вони стосуються підприємств російського військово-промислового комплексу, компаній групи «Русал», російських чиновників, колаборантів, а також творців і дистриб’юторів мультсеріалу «Маша та Ведмідь».

Про це повідомив Офіс президента.

Один із пакетів передбачає санкції проти 28 громадян Росії, 36 російських та однієї китайської компанії. Серед них — підприємства, які постачають до РФ обладнання, електроніку, інструменти та сировину в обхід санкцій. Також під обмеження потрапили виробники й ремонтники військової техніки та компанії, які розробляють дрони, спеціальне обладнання і програмне забезпечення для російських силових структур.

Окремо санкції запровадили проти п’яти підприємств групи «Русал» та дев’яти пов’язаних із ними росіян. Ці компанії імпортують глинозем і виробляють алюміній, який використовують у російському ВПК. Зокрема, продукція й сировина підприємств кольорової металургії йдуть на виробництво військової техніки, ракетно-артилерійського озброєння та військової авіації.

Ще один пакет стосується 45 людей та восьми компаній. Серед них — російські високопосадовці, які виправдовують агресію РФ та окупацію українських територій, а також ті, хто співпрацює з росіянами на тимчасово окупованих територіях.

До цього списку потрапив колишній депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко. Його підозрюють у заволодінні 18 га державної землі на понад 160 млн грн. Пов’язані з ним підприємства працюють в окупованому Криму, а сам він утік з України ще в 2014-му.

Іванющенко підтримує зв’язки з російським кримінальним і бізнесовим середовищем та після початку повномасштабного вторгнення неодноразово їздив до Росії. У червні цього року його заочно взяли під варту.

Окремо санкції застосували до творців «Маші та Ведмедя». Це п’ятеро громадян РФ і чотири організації, пов’язані зі створенням та поширенням мультсеріалу. Серед них — студія «Анімаккорд», її засновник і генеральний директор, автор сценарію, режисер і продюсер, а також власник прав на серіал. В Офісі президента заявили, що мультсеріал поширює проросійські наративи під виглядом дитячого контенту.