Росія продовжує продавати золото зі своїх резервів — запаси скоротилися до найнижчого за шість років рівня

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Російський банк продовжує продавати золото зі своїх резервів — через це запаси на кінець липня скоротилися до найнижчого за понад шість років рівня.

Про це пише Bloomberg.

Станом на 1 серпня обсяг запасів зливків зменшився на 49,8 тонни від початку року і становить 2 276,8 тонни, що є мінімальним показником із січня 2020 року.

Центральний банк Росії почав скорочувати свої золоті резерви у 2025 році. Тоді Міністерство фінансів продавало золото та іноземну валюту з Фонду національного добробуту, щоб допомогти покрити дефіцит бюджету, спричинений падінням доходів від енергоносіїв.