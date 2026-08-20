Росія продовжує продавати золото зі своїх резервів — запаси скоротилися до найнижчого за шість років рівня
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Російський банк продовжує продавати золото зі своїх резервів — через це запаси на кінець липня скоротилися до найнижчого за понад шість років рівня.
Про це пише Bloomberg.
Станом на 1 серпня обсяг запасів зливків зменшився на 49,8 тонни від початку року і становить 2 276,8 тонни, що є мінімальним показником із січня 2020 року.
Центральний банк Росії почав скорочувати свої золоті резерви у 2025 році. Тоді Міністерство фінансів продавало золото та іноземну валюту з Фонду національного добробуту, щоб допомогти покрити дефіцит бюджету, спричинений падінням доходів від енергоносіїв.
- Росія — другий у світі виробник золота. Країна щороку видобуває понад 300 тонн металу. Проте через санкції її золото заборонене на Лондонській біржі, що ускладнює продаж великих партій на світовому ринку.
- Банк Росії почав частково використовувати резерви лише наприкінці минулого року, щоб покрити дефіцит бюджету через продаж активів Національного фонду добробуту.