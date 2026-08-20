Румунія підняла два винищувачі F-16 через морський дрон біля Констанци — його знищили

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Radu Miruţă / Facebook

Два румунські винищувачі F-16 стежили за невідомим морським дроном у Констанці біля платформи Neptun Deep у Чорному морі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

У Міноборони зазначили, що один із винищувачів відкрив вогонь з бортової гармати і знищив безпілотник. Про морський дрон о 06:28 повідомило торгове судно. Він містив бойову частину, додали пізніше в румунському відомстві.

Корабель Берегової охорони та сапери Військово-морських сил Румунії мають провести перевірки в районі, де виявили безпілотник. У Румунії також заявили, що дрон не був українським. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала інцидент «гібридною війною» та заявила про кампанію погроз, яка набирає обертів, щоб залякати ЄС.

Також вночі 20 серпня на території Румунії впав інший безпілотник. Його зафіксували в безлюдній місцевості — приблизно за чотири кілометри на північний схід від селища Грінду в повіті Тулча.