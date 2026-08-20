У ЄС відреагували на заяву Михайла Федорова про вибори в Україні

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Getty Images / «Бабель»

В Європейському Союзі заявили, що Україна сама має вирішити, коли проводити вибори, зважаючи на своє законодавство. ЄС готовий підтримати Україну під час виборчого процесу та допомогти їй відповідати демократичним стандартам.

Про це речниця Єврокомісії Аніта Гіпер сказала під час брифінгу в Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

Так вона відповіла на запитання про заклик колишнього міністра оборони України Михайла Федорова провести вибори в Україні.

«Це не нам вирішувати. Є конституційна база, і Україна має сама вирішити», — сказала речниця Єврокомісії. Вона додала, що ЄС готовий підтримати Україну протягом усього виборчого процесу, якщо це буде потрібно.