Південна Корея вважає, що КНДР має від 80 до 120 ядерних боєголовок

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Tumra Needi / Flickr

За оцінками Південної Кореї, КНДР має від 80 до 120 ядерних боєголовок. Ця цифра значно перевищує нещодавню заяву президента США Дональда Трампа, який стверджував, що Пхеньян має 57 ядерних боєзарядів.

Нову цифру озвучив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бек, передає Reuters.

«Зазвичай ми говоримо про приблизно 80—120, але назвати точну кількість надзвичайно складно», — сказав Ан Гю Бек на засіданні парламентського комітету.

Пізніше він уточнив, що ця цифра ґрунтується на оцінках приватних дослідницьких організацій, а південнокорейські військові офіційно підтвердити її не можуть.

На запитання про заяву Трампа напередодні, що КНДР має 57 «дуже потужних ядерних боєзарядів», Ан відповів: «Цифри дещо відрізняються».

Південна Корея зазвичай не оприлюднює детальні оцінки ядерного арсеналу Північної Кореї та офіційно не визнає Пхеньян ядерною державою відповідно до своєї багаторічної політики підтримки денуклеаризації.

Що передувало

Ці заяви пролунали на тлі спроб Трампа відновити контакти з Кім Чен Ином після того, як президент США наказав скоротити спільні військові навчання США та Південної Кореї, назвавши їх «ворожими» щодо Північної Кореї.

Північна Корея відреагувала на це прохолодно. Кім Йо Чжон, сестра північнокорейського лідера, заявила, що скорочені навчання залишаються провокаційними та агресивними, попри їхню меншу тривалість. Вона відкинула припущення, що Пхеньян розцінить цей крок як значущий жест доброї волі, і заявила, що їй невідомо про нещодавні контакти між Трампом і Кімом, хоча назвала особисті відносини між лідерами «чудовими».

19 серпня в Білому домі Трамп заявив, що очікує зустрічі з Кімом пізніше цього року. Це потенційно може відновити дипломатичні зусилля, які зайшли в глухий кут після серії безпрецедентних самітів у 2018 та 2019 роках, що завершилися через розбіжності щодо послаблення санкцій і ядерної програми Північної Кореї.