Під час атаки РФ на Україну в Румунії знову впав безпілотник

Новини

Unsplash

Міністерство оборони Румунії заявило, що під час атаки Росії на Україну вночі 20 серпня на території країни впав безпілотник.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Близько 02:23 румунські радари виявили групу повітряних цілей біля кордону з Україною, на півночі повіту Тулча.

У повітря підняли два іспанські F-18, а також румунський гелікоптер IAR-330 SOCAT — стежили за ситуацією.

О 03:21 безпілотник залетів у повітряний простір Румунії, а через три хвилини впав за 4 км від міста Грінду, у безлюдній місцевості. Після цього спалахнула пожежа, але вона згасла сама.

За даними Міноборони, постраждалих немає. До місця виїхали військові.

Цієї ночі на Одещині Росія атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, повідомив президент Володимир Зеленський. Про постраждалих не повідомляється.