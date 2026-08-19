Український співак Павло Зібров озвучить арену в Stalker 2. Хто ще лунатиме у грі

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Український артист Павло Зібров озвучить арену в «Stalker 2: Ціна надії» — реліз відбудеться 20 серпня о 16:00.

Про це повідомила пресслужба Stalker 2.

Також голос співака лунатиме з приймачів. У релізному відео чути, як під час гри лунає відома пісня Зіброва «Шкільний вальс».

Українську співачку Monokate можна буде почути по радіо — вона заспіває свої пісні в Зоні.

Пісню Kalush Orchestra «Стефанія» теж можна буде почути у грі.

За інформацією пресслужби, у центрі сюжету доповнення до «Stalker 2: Серце Чорнобиля» буде культове протистояння Долгу та Волі. Події розвиватимуться на різних локаціях, серед яких — Залізний ліс і ЧАЕС.