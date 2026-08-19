Федоров кинув Зеленському політичний виклик у найбільш невдалий момент. Світові медіа про російсько-українську війну 19 серпня

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«Бабель»

Заклик колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори є найбільшим викликом для Володимира Зеленського зараз, пише оглядач CNN Нік Пейтон Волш. Однак реальні вибори під час війни, на думку автора, майже неможливі й потенційно можуть нашкодити Україні більше, ніж допомогти. Більшість експертів з виборів вважають, що навіть у мирний час Україні знадобиться щонайменше шість місяців, аби змінити закони та підготувати технічну систему для голосування за європейськими стандартами, пише Пейтон Волш. Вибори також можуть паралізувати роботу Києва. Ті, хто програє, можуть гальмувати зміни в законах і постійно блокувати роботу президента. Це може послабити Україну зсередини.

Михайло Федоров відомий своїми новаторськими рішеннями, тому, можливо, він зміг би організувати дистанційне голосування під час війни. Але навіть електронні вибори навряд чи вирішать усі проблеми, зауважує оглядач. Ідеться про військовослужбовців на фронті, зниклих безвісти, мільйони українців за кордоном, мешканців окупованих територій та літніх людей, які не користуються цифровими технологіями. Заклик Федорова продиктований благими намірами — не дати війні знищити демократичні цінності України. Проте він ігнорує, наскільки довгий шлях до європейських норм Україні належить пройти ще з довоєнних часів, а також перешкоди, які війна і щоденні російські обстріли створюють для цих процесів, зауважує оглядач. Війну неможливо вести лише на самій ідеології — саме ця істина, ймовірно, і призвела до відставки Федорова з посади міністра оборони.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.