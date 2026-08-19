Смерть пацієнтки в салоні косметологині Ірини Бородкіної. У Молдові призупинили розслідування

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У Молдові призупинили розслідування справи косметологині Ірини Бородкіної, у салоні якої під час процедури померла клієнтка.

Про це «Бабелю» повідомили в Генеральній прокуратурі Молдови.

Як пояснили правоохоронці, кримінальне розслідування призупинили тому, що Бородкіна перебуває в розшуку. Матеріали щодо неї виділили в окреме провадження.

У міжнародному розшуку Інтерполу косметологиня перебуває з 26 лютого 2025 року ― він залишається чинним.

Розслідування в Україні

Слідчий відділ Печерського УП ГУНП розслідує провадження за фактом можливої незаконної лікувальної діяльності (ст. 138 КК України). Українські правоохоронці наголошують, що вони розслідують, чи законно Ірина Бородкіна займається лікувальною діяльністю в Україні, а не смерть її пацієнтки в Кишиневі.

У межах досудового розслідування слідчі направили запити до Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки, а також до медичного закладу і закладу вищої освіти, де вона могла здобувати кваліфікацію.

Попри розшук Бородкіна продовжує працювати в Києві

Ірина Бородкіна продовжує робити естетичні процедури та рекламувати свої послуги в Києві. Після блокування попередньої сторінки в Інстаграмі вона створила новий акаунт. У червні 2026 року Бородкіна, зокрема, оголосила конкурс, у якому розігрувала естетичні процедури на суму €10 тисяч.

Публікація від 9 червня 2026 року, в якій Ірина Бородкіна оголошує конкурс. Instagram

Що передувало

30 січня 2025 року в косметологічному кабінеті в Кишиневі під час естетичної процедури померла 35-річна підприємиця Любов Бабуцька. Власницею закладу була Ірина Бородкіна. Судово-медична експертиза встановила причину смерті ― емболія, тобто закупорка кровоносної судини після введення препарату. Молдовська прокуратура відкрила кримінальне провадження, а Бородкіну оголосили в міжнародний розшук Інтерполу. Однак на той момент Ірина Бородкіна вже переїхала в Україну.

«Бабель» випустив розслідування 4 березня 2026 року. У той час Ірина Бородкіна працювала в медцентрі в Печерському районі Києва. Вона виконувала маніпуляції, для яких лікар має пройти інтернатуру й отримати спеціалізацію, зокрема за хірургічним профілем.