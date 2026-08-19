«Я ваш брат». Голлівудський актор Річард Гір звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності та прочитав вірш Юрія Іздрика

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Ukraine WOW

Американський актор, володар «Золотого глобуса», зірка фільмів «Красуня» та «Хатіко: вірний друг» Річард Гір записав звернення до українців з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Він зачитав вірш Юрія Іздрика та висловив свою підтримку українцям.

Відео поділилася ГО Ukraine WOW, яка й організувала зйомку звернення актора у Нью-Йорку.

«Усім людям України, кожному з вас, я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат», — сказав Річард Гір.

Актор прочитав вірш Юрія Іздрика «Інший» у перекладі Романа Івашківа та Еріне Моуре. Останні рядки вірша він зачитав українською мовою.

Співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей розповіли про кумедний момент в історії зі зйомками цього звернення. Проєкт довго готували з командою актора і до останнього не знали, чи все відбудеться. Проте у червні вийшло інтервʼю на Латвійському телебаченні, в якому Гір розповів, що працює над читанням вірша українського поета. Згодом це поширили українські медіа. Так організатори і зрозуміли, що проєкт підтверджений.