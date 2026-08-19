Операція «Форест Гамп». НАБУ опублікувало фрагменти прослушок, а медіа назвали імена ймовірних фігурантів серед депутатів та ОП (доповнено)
- Автор:
- Ольга Березюк
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро опублікували тизер розслідування справи, в якій фігурують чинний та колишній нардепи, а також високопосадовці Офісу президента.
Операцію назвали «Форест Гамп». На відео чутно записи розмови невідомого чоловіка з такими цитатами: «У нас «Порятунок рядового Раяна». От тільки недоумок може записати на своїх дітей крадіжку грошей та ще й оплату їх навчання. Тому Форест Гамп».
Інша розмова містить такий діалог:
— Я *бу, там чотири мішка.
— Й*б твою мать. Якщо ми це зробимо, просто бл*ть нах*й ви можете самі їхати в Офіс президента.
Хто люди на цьому записі, невідомо. Раніше низка медіа, зокрема ZN.UA, писали, що в межах цієї справи обшуки проводять у заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, народного депутата з колишньої ОПзЖ Вадима Столара та ексдепутата Максима Микитася. Журналісти також стверджують, що у справі фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники Сенс банку. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Оновлено об 11:04. Під час обшуків НАБУ та САП знайшли документ з планом антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
У ньому — комунікаційні кроки та меседжі про те, як реагувати на публічну ситуацію навколо роботи ТСК.
Оновлено об 11:25. Нардеп від колишньої ОПзЖ Вадим Столар підтвердив, що в нього проводять обшуки.
Він запевняє, що співпрацює з представниками НАБУ і не створює жодних перешкод.