У 121 бригаді ТрО повідомили, що вирішили проблему з забезпеченням військових. Раніше у підрозділі звернулись до командування

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У 121 окремій бригаді Територіальної оборони ЗСУ заявили, що вирішили проблему із забезпеченням військових та задовольнили базові потреби підрозділу.

Про це повідомила пресслужба 121 бригади ТрО.

Там додали, що командування батальйону «має весь необхідний ресурс та засоби», щоб забезпечити підрозділи. Водночас у заяві нічого нема про ротацію, про яку просили бійці.

Жінка, яка раніше поширила звернення військових, повідомила, що постачання налагодилося і зараз немає проблем з їжею та медикаментами для військових.

З чого все почалося

Своє звернення бійці взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки 3 батальйону військової частини А7049 записали 9 серпня. Вони розповіли, що вже майже чотири місяці перебувають на бойових позиціях у Запорізькій області без ротації.

За словами військовослужбовців та їхніх родин, протягом цього часу підрозділ стикається з критичною ситуацією із забезпеченням найнеобхіднішим — питною водою, їжею і медикаментами. Зокрема, воду можуть не доставляти по 3—7 діб, а подекуди — до 12 діб, їжа надходить раз на 3—7 діб, при цьому іноді вона зіпсована. Медикаменти у разі нагальної потреби можуть надходити із запізненням, коли допомога вже необхідна терміново.

Командир взводу лейтенант Сищук уточнив, що разом із побратимами прибув замінити військовослужбовців, які пробули на позиціях вісім місяців без ротації.

Що сказали в командуванні

У заяві Сили оборони Півдня зазначили, що «висвітлені у відеозверненні дані відображають лише окремий фрагмент складної оперативної обстановки й не відтворюють повного контексту вжитих заходів». Там наголосили, що протягом останніх 30 днів на позиції військових бригади доставили майже 240 кг продовольства.

«Наразі здійснюється комплекс дій задля проведення ротації підрозділу в найстисліші терміни [...]. Ротацію буде проведено одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, аби не наражати особовий склад на критичний ризик під час перегрупування», — йдеться в повідомленні.