На Харківщині затримали чоловіка, який зареєстрував для росіян 27 станцій Starlink. Йому загрожує довічне

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В Ізюмі на Харківщині Служба безпеки України затримала чоловіка, який зареєстрував для росіян 27 станцій Starlink. Росіяни планували використати ці пристрої, щоб координувати штурмові підрозділи та дронові удари по Харківщині.

Про це написала СБУ у Телеграмі.

Завдання росіян виконував безробітний переселенець з тимчасово окупованого міста Хрустальний (колишній Красний Луч) на Луганщині. Після переїзду до Ізюму він шукав легкий заробіток в інтернеті. Спершу чоловік оформив станцію на себе і передав реквізити своєму так званому куратору, який перебував на тимчасово захопленій території на сході України.

Після цього чоловіку наказали зареєструвати більше супутникового обладнання — для цього він залучив місцевих. Російський агент розраховував на «евакуацію» до тимчасово окупованої частини Луганщини.

Наразі українець перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.