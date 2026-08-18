Росіяни вночі запустили по Україні 147 дронів. Що відомо про наслідки в регіонах (оновлено)

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Запорізька ОВА / Telegram

Російські війська в ніч проти 18 серпня випустили для атаки по Україні 147 безпілотників — збити вдалося 111 БпЛА типу «Шахед», «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дрони влучили в 17 місцях, уламки зафіксували ще у трьох.

Оновлено о 09:50. Росіяни завдали ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині — загинули десять людей, ще вісім поранені. Пошкоджені десять приватних будинків, кафе, пошта, магазин і щонайменше сім автомобілів. На місці працюють екстрені служби.

Зокрема, в Ізюмі на Харківщині постраждали пʼять людей, серед них є девʼятирічний хлопчик. Також у місті пошкоджені пʼять приватних будинків. У Харкові дрон влучив по АЗС в Індустріальному районі міста.

На Київщині фіксували російські безпілотники, працювала ППО. Під ударом була цивільна інфраструктура. У Броварському районі пошкоджені офісна будівля, складські приміщення і приватний будинок. Інформації про постраждалих немає.

Росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя, сталася пожежа, пошкоджені будинки та вікна багатоповерхівок.