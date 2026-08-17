«Це справді розбиває серце: у тебе є техніка, але ти не можеш перехопити жодної ракети». Світові медіа про війну 17 серпня

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«Бабель»

Україна майже вичерпала запаси ракет-перехоплювачів для Patriot — це показує CNN на прикладі репортажу з Київської області. Журналісти видання отримали ексклюзивний доступ до одного з пускових комплексів Patriot, який стоїть просто серед кукурудзяного поля. На одній із пускових установок стоять 16 контейнерів. Сліди регулярного використання видно на самому комплексі, однак усі контейнери порожні. «Це справді розбиває серце: у тебе є техніка, але ти не можеш перехопити жодної ракети», — розповів військовий інженер Дмитро, який працює із системою. За його словами, ця система Patriot не запускала ракети вже близько шести тижнів. Він пояснив, що російські балістичні ракети пролітають над головою, а екіпаж Patriot не може їм протидіяти. Вперше Дмитро потрапив у ситуацію, коли не мав чим стріляти з Patriot, ще в грудні 2025 року. «Це важко описати — сильні та погані почуття», — сказав він. — Ніби ти вчишся ходити, але ти не можеш ходити. Ти знаєш, як дихати, але ти не можеш дихати».

Сам пусковий комплекс — лише одна частина Patriot. Система має радари, командні центри та інше обладнання. Оператори керують комплексом дистанційно, тому водії та інші військові можуть перебувати на значній відстані від пускової установки під час запуску ракети. Інший військовий, Георгій, працює в командному центрі. Він розповів, що рішення про те, яку саме ракету перехоплювати, командир ухвалює з урахуванням досвіду. Для екіпажу це складне рішення, адже оператори бачать цілі, які можуть вдарити по цивільному населенню, критичній інфраструктурі, а також по будинках самих військових та їхніх родин.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.