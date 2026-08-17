Politico: У Єгипті звинуватили «Росатом» у порушенні норм безпеки під час будівництва АЕС — на майданчику знайшли алкоголь

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Єгипетське управління атомних електростанцій повідомило про порушення, які виявили під час будівництва АЕС «Ель-Дабаа». Станцію будує російська державна корпорація «Росатом».

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Серед порушень — дефекти фундаментних плит трьох енергоблоків, проблеми з бетонними конструкціями четвертого енергоблока і порожнини під металевим облицюванням. На об’єкті зафіксували випадки несанкціонованого доступу, а також факти публікації фото і відео з будівельного майданчика.

Пакет документів також містить результати внутрішніх перевірок самої російської корпорації, які свідчать про затримки будівництва і багато інженерних проблем. На території будівництва виявили й інші порушення: знайшли заборонені алкогольні напої, випадки використання підроблених перепусток і неналежне дотримання правил безпеки.

Єгипетська сторона також звинуватила «Росатом» у завищенні показників готовності станції. Як зазначили журналісти, ця історія також показова для Угорщини, адже «Росатом» будує АЕС «Пакш-2» за тією самою технологією. Уряд країни вже розпочав перевірку «Пакш-2» й поставили під сумнів його вартість і доцільність співпраці з російською державною корпорацією.