Bloomberg: У Чорному морі атакували грецьке судно з російською нафтою

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У Чорному морі атакували танкер Skiros, який перебуває під управлінням грецької компанії, — перед цим його звантажили нафтою на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму біля Новоросійська.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Танкер Skiros здатний перевозити приблизно один мільйон барелів нафти. Каспійський трубопровід (CPC) відвантажує переважно казахстанську нафту, однак цього разу вантаж мав російське походження. Танкер був атакований 16 серпня біля термінала.

На початку серпня Україна погодилася не атакувати інфраструктуру CPC та неросійські судна, що прямують до морського термінала, — за умови, що ці судна не перебувають під іншими українськими санкціями і не перевозять російські вантажі. На нафту російського походження зазвичай припадає від 5% до 10% експорту консорціуму.

Афінська компанія — оператор Skiros повідомила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, також не було забруднення. Власники судна були поінформовані про інцидент.