Опитування: 7% українців вважають, що Сталін він був «великим вождем»

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В Україні 7% людей вважають, що Йосип Сталін був «великим вождем», ще 62% українців проти такого твердження.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

До прикладу, у 2023 році Сталіна «великим вождем» вважали 9%. Також у червні 2026 року 3% українців відповіли, що позитивно ставляться до Сталіна, 27% — байдуже, ще 57% ставляться негативно. У 2023 році до нього позитивно ставилися 4%, ще 61% ставилися негативно.

Водночас у Росії у 2026 році до Сталіна позитивно ставляться 59% росіян. Також там 56% людей вважають його «великим вождем».

Опитування проводили 17—23 червня 2026 року методом телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України. В опитуванні брали участь 1 005 людей віком від 18 років.