Генштаб показав наслідки удару по комбінату РФ, де роблять вибухівку — два цехи знищено

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Генштаб показав наслідки удару по «Комбінату Каменський» в Росії, який виробляє вибухівку.

Про цю атаку вперше повідомили ще вчора, 16 серпня. Це підприємство розташоване у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ. Тоді там спалахнула пожежа.

Зараз Генштаб повідомив, що удар знищив два і пошкодив ще чотири цехи з виробництва вибухових речовин та порохів.

«Комбінат Каменський» виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем.