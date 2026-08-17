Померла зірка «Героїв» акторка Гейден Панеттьєрі. Їй було 36

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Акторка Гейден Панеттьєрі, відома за серіалом «Герої», померла у віці 36 років. Причини смерті поки не називають.

Інформацію підтвердив ABC News її батько.

Гейден Панеттьєрі розпочала карʼєру ще в дитинстві, знімалася в кіно та на телебаченні. Зокрема, акторка запамʼяталася глядачам ролями Клер Беннет у популярному серіалі «Герої» та Джульєт Барнс у музичній драмі «Нешвілл».

Вона також відома ролями у фільмах «Пам’ятай титанів», «Виховання Гелен», «Крижана принцеса» та «Крик 4».

Панеттьєрі відверто розповідала про свої труднощі від дитячої слави до дорослого життя. У травні цього року вона випустила мемуари під назвою «Це я: Розплата». У мемуарах вона ділиться «рідкісним та інтимним поглядом на своє життя за зачиненими дверима, розповідаючи про післяпологову депресію, залежність та одужання, травму, домашнє насильство та втрату», як йдеться в анотації до її книги.

У Панеттьєрі залишилася донька Кая Кличко, яку вона народила у 2014 році від свого колишнього нареченого, українського боксера Володимира Кличка. Пара почала зустрічатися у 2009 році та остаточно розірвала заручини у 2018-му. Володимир Кличко отримав опіку над донькою.

Акторка неодноразово відвідувала Київ і публічно висловлювала солідарність із українським народом під час Євромайдану.

Цього тижня, 21 серпня, Гейден Панеттьєрі мало б виповнитися 37 років.