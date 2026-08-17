Росія вночі запустила по Україні 128 дронів. На Одещині пошкоджено цивільне судно, є постраждалі

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У ніч проти 17 серпня російські війська атакували Україну 128 безпілотниками. Сили ППО збили 106 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Решта дронів влучила у 14 місцях, на двох локаціях упали уламки. Зокрема, цієї ночі росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджено цивільне судно під прапором Республіки Того. Постраждали четверо людей, троє з них — госпіталізовані.

Опівночі війська РФ атакували FPV-дроном село Новокаїри на Херсонщині — загинули двоє чоловіків, 66 та 58 років. Уранці вдарили по Херсону — під атаку потрапив мікроавтобус. Постраждав 63-річний водій.

Ще вночі під масованою атакою «Гераней» були Суми. Дрони вдарили по цивільній інфраструктурі та приватному сектору в Зарічному районі. Загинули 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Ще одна жінка поранена.

На Дніпропетровщині від нічних російських обстрілів постраждали пʼятеро людей. Майже 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками.

Двічі росіяни атакували Ізюм на Харківщині — дронами й авіабомбою. Постраждали пʼятеро людей. Пошкоджені щонайменше 15 будинків та авто.

У Кременчуцькому районі Полтавщини внаслідок обстрілу загорілися два промислові підприємства. Також росіяни атакували підприємство у Миргородському районі. Минулося без постраждалих.