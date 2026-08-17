Трамп доручив скоротити військові навчання США з Південною Кореєю через «дуже добрі відносини» з КНДР

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X (Twitter) / «Бабель»

Президент Дональд Трамп заявив, що США скоротять спільні військові навчання з Південною Кореєю через «дуже добрі відносини» з КНДР та її лідером Кім Чен Ином.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За словами президента США, він незадоволений тим, що Штати ще давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю.

«Ці навчання не тільки коштують дорого, причому значну частину цих витрат покривають Сполучені Штати (як завжди!), а й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка за час президентства Трампа не становила жодної загрози та завжди ставилася до нас з повагою», — написав Трамп.

Він додав, що оскільки скасовувати навчання вже запізно, він доручив міністру оборони Піту Гегсету суттєво скоротити масштаби спільних військових навчань.

Окремо Трамп заявив, що нещодавно запропонував президенту Південної Кореї Лі Чже Мьону долучитися до зусиль США з денуклеаризації Ірану. Однак, за його словами, Сеул відмовився від цієї пропозиції.