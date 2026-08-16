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Getty Images / «Бабель»

З музею на Сицилії викрали чотири картини епохи Відродження. Усі викрадені роботи приписують Антонелло да Мессіні — художнику XV століття.

Про це пише SBC News.

За даними Міністерства культури Італії, з Регіонального міждисциплінарного музею Мессіни викрали три панелі з поліптиха Сан-Грегоріо та двосторонню панель «Мадонна з немовлям». Поліптих, тобто картина, що складається з кількох окремих панелей, спочатку мав щонайменше п’яти частин. У 1908 році він був пошкоджений через землетрус.

Як пише італійська газета Corriere della Sera з посиланням на джерела в поліції, невідомі проникли в музей Мессіни пізно ввечері 15 серпня. Вони схопили пʼять деревʼяних панелей знаменитого поліптиха, проте дві з них втратили по дорозі.

Getty Images / «Бабель»

Картина «Мадонна з немовлям» була виставлена на аукціоні Christieʼs у 2003 році. На сайті аукціонного дому йдеться, що її продали за понад $300 тисяч.

Крадіжка сталася лише через кілька місяців після того, як Італія придбала картину Антонелло да Мессіни Ecce Homo («Се людина») на аукціоні в Нью-Йорку майже за $15 мільйонів.