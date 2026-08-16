В Ірані посилили покарання за спілкування з медіа, які влада вважає «ворожими». Йдеться про видання зі США та Ізраїлю

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Парламент Ірану схвалив законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для людей за спілкування з представниками медіа, які влада Ірану вважає ворожими. Йдеться про медіа, зареєстровані в США та Ізраїлі або такі, що отримують фінансування із цих країн.

Про це пише Reuters.

Законопроєкт ще має формально схвалити рада Корпусу вартових ісламської революції. Зокрема, він передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років за інтерв’ю таким медіа.

Документ також не дає можливості громадянам Ірану спілкуватися з іншими іноземними медіа. Якщо вони отримають запит на інтерв’ю від закордонного медіа, про це необхідно буде повідомити Міністерство розвідки. Для спілкування з іноземними посольствами та представництвами міжнародних організацій потрібно буде отримувати дозвіл Міністерства закордонних справ Ірану. Порушення цих правил може тягнути за собою штрафи або інші покарання.

Законопроєкт також посилює покарання за ділову та наукову співпрацю з іноземними державами та установами.