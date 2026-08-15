Зеленський підписав указ про захист національних святинь України

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Ірина Власюк / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський у день 975-річчя Києво-Печерської лаври підписав указ про захист національних святинь України.

Про це йдеться в указі № 726/2026.

Згідно з указом уряд до Дня Незалежності України 24 серпня має підготувати законопроєкт про захист національних святинь. У ньому повинні визначити критерії статусу національної святині, сформувати їхній перелік і встановити відповідальність за знищення та руйнацію цих обʼєктів.

Також в указі йдеться, що уряд має просувати ці святині, щоб вони увійшли до списку ЮНЕСКО. Водночас МЗС має залучати кошти для збереження і реставрації памʼяток історії і культури України.

Сьогодні в Києві пройшла церемонія з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври. Її відвідали Зеленський і гендиректор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані. Під час події Зеленський відзначив працівників Києво-Печерської лаври, представників культури, меценатських і благодійних організацій.