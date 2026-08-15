Зеленський підписав указ про захист національних святинь України
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
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Ірина Власюк / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський у день 975-річчя Києво-Печерської лаври підписав указ про захист національних святинь України.
Про це йдеться в указі № 726/2026.
Згідно з указом уряд до Дня Незалежності України 24 серпня має підготувати законопроєкт про захист національних святинь. У ньому повинні визначити критерії статусу національної святині, сформувати їхній перелік і встановити відповідальність за знищення та руйнацію цих обʼєктів.
Також в указі йдеться, що уряд має просувати ці святині, щоб вони увійшли до списку ЮНЕСКО. Водночас МЗС має залучати кошти для збереження і реставрації памʼяток історії і культури України.
Сьогодні в Києві пройшла церемонія з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври. Її відвідали Зеленський і гендиректор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані. Під час події Зеленський відзначив працівників Києво-Печерської лаври, представників культури, меценатських і благодійних організацій.
- Під час масованої атаки в ніч проти 15 червня російський ударний дрон «Герань-2» влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Постраждала вівтарна частина та близько 80% даху будівлі. Також тієї ночі була пошкоджена скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства, Національна історична бібліотека, кіностудія імені Довженка та інші культурні установи. Зокрема, навпроти Лаври в будівлі комплексу «Мистецький арсенал» сталася пожежа на площі 1 000 м².