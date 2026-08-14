У Польщі затримали двох жінок, які напали на українців
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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У Польщі, в місті Познань затримали двох польок, які в ніч проти 13 серпня напали на українців біля кафе CastaCraftowe.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.
Про інцидент розповів працівник закладу, який і оприлюднив відео. За його словами, він разом із клієнтами стояв біля закладу, і вони розмовляли українською та російською. У цей час одна з жінок, почувши українську, почала лаятись і кричати «Spierdalaj do Ukraine».
Тоді працівник закладу і клієнти стали знімати відео для поліції — на ньому видно, як жінка бʼє гостей закладу і псує майно. За словами чоловіка, вони «не могли ніяк захистити себе, бо в такому разі понесли б відповідальність».
Сьогодні поліція Познані спочатку затримала одну нападницю, а згодом і другу. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський прокоментував затримання так: «Нульова толерантність до агресії та ненависті!».
- Тепер такі інциденти в Польщі трапляються все частіше. Зокрема, у польському місті Легниця невідома жінка ввечері 18 липня напала на двох 13-річних дівчат з України: поліція вже розслідує цей випадок. Мати постраждалих розповіла, що жінка перед нападом зробила дівчатам зауваження, бо вони розмовляли українською мовою. Після цього нападниця почала переслідувати одну з дівчат, потім вдарила її, а також іншу дівчинку і хлопця, які стали на її захист.