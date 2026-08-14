У Бельгії будівельники під час ремонту виявили в стінах будинку золота на €9 млн

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Lokale Politie Dendermonde

У Бельгії будівельники під час ремонту виявили схованку в стінах будинку із золотом (монетами і зливками) на €9 млн.

Про це пише ВВС.

Будівельники побачили схованку, коли прокладали нові каналізаційні труби на території маєтку у Фландрії, і повідомили поліцію про знайдені «скарби».

Поліція обшукала будинок і закликала людей не відвідувати цей будівельний майданчик у «пошуках скарбів».

Маєток належить організації CAW Oost-Vlaanderen, яка надає соціальну допомогу громаді з населенням 47 000 людей. Директор цієї організації заявив, що очікує, аби ці кошти спрямували на її благодійну діяльність.

За законами Бельгії у власника золота є пʼять років, щоб заявити про свої права на «скарб». Якщо ж власник не знайдеться і поліція зʼясує, що «скарб» не належить злочинцям, то його поділять між тими, хто його знайшов, і власником ділянки.