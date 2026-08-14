Україна ввела санкції проти суден, компаній і росіян, причетних до викрадення українського зерна

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти людей і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій, а також суден, які в цьому задіяні.

Про це повідомили в Офісі президента.

До санкційного списку потрапили 13 морських суден — вісім під прапором Росії, три під прапором Панами, а також по одному під прапорами Белізу та Сент-Кітс і Невісу.

Санкції також стосуються 11 громадян Росії — власників суден та їхніх капітанів, а також 28 компаній, які допомагали вивозити українське зерно.

Україна передасть інформацію про них міжнародним партнерам, щоб вони також могли запровадити санкції.

«Незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій повинне мати наслідки для всіх, хто до цього причетний: від компаній і власників до капітанів і суден», — заявив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.