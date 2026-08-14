Зеленський заявив про «точкові операції» проти колаборантів. Перед цим у Севастополі, ймовірно, підірвали колишнього українського офіцера

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Українські спецслужби доповіли президенту Володимиру Зеленському про стан виконання «точкових операцій» проти колаборантів на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Севастополі.

Про це президент розповів після Ставки Верховного Головнокомандувача.

Зеленський зазначив, що згадані операції проводять проти людей, «які беруть участь у російських ударах проти України і українців», і наголосив: «Відповідальність колаборантів неминуча».

Президент не уточнив, про кого саме йдеться. Але його заяві передувала інформація про смерть російського військового в тимчасово окупованому Севастополі. У Росії причиною називають вибуховий пристрій, який спрацював, коли чоловік проходив вулицею.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», який публікує нібито витоки з російських безпекових структур, стверджує, що загиблий — офіцер ВМФ Росії Роберт Шагеєв. Він був командиром єдиного українського підводного човна «Запоріжжя» й у 2014 році здав його росіянам без бою.

Згодом він присягнув Збройним силам РФ і продовжив службу на російському Чорноморському флоті. У липні 2022 року в Україні йому оголосили підозру в державній зраді.

ФСБ стверджує, що затримала підозрювану, яка влаштувала вибух. За їхньою версією, вона працювала на українські спецслужби. Пропагандистський телеграм-канал Mash пише, що це жителька Сочі Маргарита Реут. Наприкінці липня 2025 року її оштрафували за статтею про «дискредитацію ЗС РФ».