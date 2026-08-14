За добу українці вклали понад 500 млн грн у виробництво дронів Vyriy Industries
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
За першу добу роботи фонду Inzhur MilTech, через який українці інвестують у виробництво Vyriy Industries, залучив понад 500 мільйонів гривень. Учасниками стали 12 239 інвесторів, а середня сума інвестицій становила 40 819 гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Vyriy Industries.
Проєкт запрацював 13 серпня. Ось в чому його суть: роздрібний інвестор купує сертифікати фонду Inzhur MilTech, який інвестує залучені кошти в корпоративні облігації Vyriy Industries.
Мінімальна інвестиція — від 1 000 гривень, долучитися можна до 31 грудня 2026 року.
Загалом для Vyriy Industries через цей фонд хочуть залучити до 5 мільярдів гривень: при цьому за весь 2025 рік у всій країні було випущено корпоративних облігацій на 4,7 мільярда гривень.
Дізнатися всі умови та розрахувати прогнозований дохід можна на сторінці фонду Inzhur MilTech.
- Олексій Бабенко, CEO Vyriy Industries, є одним з акціонерів «Бабеля», і в матеріалах про нього видання має конфлікт інтересів — це варто враховувати.