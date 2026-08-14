Україна передаватиме трофейну техніку РФ до музеїв країн-партнерів
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Трофейну військову техніку, яку українські військові захопили або отримали під час відсічі російській агресії, передаватимуть до музеїв країн-партнерів.
Механізм, який дозволить це робити, уже підтримав Кабмін, повідомляють Міністерство оборони та Міністерство культури.
Передаватимуть техніку безоплатно, аби країни-партнери використовували її як музейні експонати або для організації виставок.
Зокрема, Литва, Латвія, Естонія, Данія та Нідерланди отримають зразки танків Т-72. Перед передачею техніку вивели з бойового стану: вона не має вибухонебезпечних елементів і може бути представлена відвідувачам.
У Міноборони зазначають, що такі експозиції за кордоном допоможуть доносити обʼєктивну інформацію про перебіг боротьби України за незалежність і демонструвати міжнародній спільноті реальні свідчення війни.
Також проєкт має сприяти культурній дипломатії та співпраці з іноземними музеями.
- У червні цього року Міноборони запустило портал TrophyLab, через який виробники, інженери, науковці, лабораторії та міжнародні партнери можуть отримати доступ до трофейної техніки для вивчення російського озброєння.