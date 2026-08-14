Компанія Маска погодилася повернути Польщу до спільної європейської зони роумінгу Starlink

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Компанія SpaceX погодилася повернути Польщу до внутрішньоєвропейської зони роумінгу Starlink.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр і міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський, пише Polsat News.

За його словами, клієнти з Польщі будуть користуватися послугою на тих самих умовах, як й в інших європейських країнах. Гавковський очікує, що оголошені зміни швидко впровадять і після цього поінформують про це клієнтів.

Перед цим SpaceX повідомила, що змінила правила користування послугою Starlink Roam. SpaceX створила спільний європейський регіон, що охоплює понад 30 країн, зокрема Німеччину, Чехію, Словаччину, Литву, Францію, Іспанію, Італію, Румунію та Норвегію. Польщі спочатку в цьому списку не було.

Це могло погіршити умови для польських клієнтів, які користуються Starlink під час закордонних поїздок. За правилами послуги Roam Unlimited, користувач може користуватися нею за межами країни реєстрації максимум 30 днів протягом однієї поїздки, додали журналісти.

Для поляків після завершення цього періоду потрібно було б повернутися до Польщі, змінити країну, привʼязану до послуги, або перейти на дорожчий тариф. Нові правила мали поширитися на чинних клієнтів із 17 серпня.