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У тимчасово окупованому Севастополі в Криму 13 серпня пролунав вибух і загинув російський військовослужбовець.

Про це пише ТАСС із посиланням на Федеральну службу безпеки РФ.

Російські медіа і телеграм-канали пишуть, що вибух стався на Столєтовському проспекті. Причиною став пристрій, який заклали в урну біля лавки. У цей момент поруч сходами йшов чоловік з другом, від отриманих травм він загинув.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», який публікує нібито витоки з російських безпекових структур, стверджує, що загиблий — офіцер ВМФ Росії Роберт Шагеєв. Він був командиром єдиного українського підводного човна «Запоріжжя», а у 2014 році здав його росіянам без бою.

Згодом він присягнув Збройним силам РФ і продовжив службу на російському Чорноморському флоті. У липні 2022 року в Україні йому оголосили підозру в державній зраді.

ФСБ стверджує, що затримала підозрювану, яка влаштувала вибух. За їхньою версією, вона працювала на українські спецслужби. Пропагандистський телеграм-канал Mash пише, що це жителька Сочі Маргарита Реут.

Наприкінці липня 2025 року дівчину оштрафували за статтею про «дискредитацію ЗС РФ». Канал пише, щов поїзді Самара — Адлер вона вигукнула: «Так вам і треба, росіяни!» — у відповідь на новину про атаку БпЛА на станцію Лиха в Ростовській області. Також у соцмережах вона писала, що їй соромно бути росіянкою.