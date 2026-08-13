Понад 30 терактів і 11 отруєнь військових від початку року. Нацполіція розкрила нові схеми вербування українців Росією

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Facebook / Національна поліція України

Російські спецслужби дедалі активніше вербують українців для диверсій, терактів і вбивств. Якщо спочатку завербованим доручали фотографувати військові обʼєкти чи підпалювати автівки, то тепер кінцевою метою дедалі частіше стають терористичні атаки та вбивства.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

За даними правоохоронців, системною така діяльність стала ще на початку 2024 року. Російські куратори знаходять потенційних виконавців у телеграм-каналах і чатах, де люди шукають роботу, легкий заробіток або наркотики.

Спочатку людині пропонують просте завдання — сфотографувати обʼєкт, передати інформацію, перенести пакунок чи доставити коробку. Після цього завдання поступово ускладнюються: від пошкодження майна і підпалів до терактів і вбивств.

У 2024 році росіяни, за даними поліції, організували руками українців девʼять терористичних актів. У 2025 році таких фактів уже було 61, з яких 27 правоохоронці зупинили ще на стадії підготовки. А загалом минулого року розкрили 52 теракти.

Від початку 2026 року поліція та СБУ зареєстрували 31 терористичний акт, 80% з них уже розкрили. Ще 14 атак вдалося попередити на етапі підготовки.

Схема — отруєння військових

Окремою мішенню російських спецслужб стали військовослужбовці. З початку 2026 року правоохоронці зареєстрували 11 випадків отруєння військових, у яких перевіряють або вже встановили звʼязок із російським вербуванням.

Для таких операцій росіяни, зокрема, використовують неповнолітніх дівчат. Дівчата встановлюють контакт із військовими, можуть запросити їх на зустріч або передати небезпечний «подарунок», а потім — убивають.

Так, наприкінці липня в Полтаві затримали 20-річну жінку, яку підозрюють в отруєнні двох військовослужбовців наркотиками, які вона отрималаи поштою. А в Рівному правоохоронці розслідують загибель військового, якого, за версією слідства, неповнолітня дівчина отруїла наркотиком, змішаним з алкоголем. Російський куратор при цьому встановив на її телефон програму для стеження та дистанційно контролював її дії.

Схема — кол-центри в окупації

Ще одна нова схема росіян — вербування через шахрайські кол-центри на тимчасово окупованих територіях. Зловмисники телефонують людям і представляються співробітниками СБУ. Вони можуть заявляти, що людина нібито придбала товар російського виробництва та фінансувала державу-агресора.

Раніше такі дзвінки переважно використовували для виманювання грошей — поліція наразі розслідує 449 фактів шахрайства за цією схемою. Але тепер її використовують і для вербування.

Після залякування людині надсилають у месенджер фейкові повістки на допит, повідомлення про підозру чи інші підроблені документи. Потім пропонують нібито допомогти уникнути кримінальної відповідальності в обмін на виконання злочинних завдань.

Правоохоронці наголошують: схема російських спецслужб зазвичай однакова: спочатку — маніпуляція і страх, потім — просте завдання, а далі — поступове залучення до тяжчих злочинів і шантаж.

Водночас Нацполіція заявляє, що профілактична робота вже дає результат. Зокрема, 260 дітей самостійно звернулися до правоохоронців після спроб російських кураторів залучити їх до злочинної діяльності. Це допомогло запобігти терактам, у яких неповнолітніх планували використати як виконавців.

Правоохоронці наголошують, що Росія постійно змінює способи вербування, тому українців закликають не виконувати підозрілих завдань і одразу повідомляти поліцію про спроби залучити їх до злочинів.