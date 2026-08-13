Польща пригрозила припинити фінансування Starlink для України. Сікорський звернувся до Маска: «Гей, великий чоловіче»

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив Ілону Маску переглянути витрати країни на супутниковий зв’язок Starlink. Ідеться про майже $50 мільйонів на рік, які Польща витрачає на термінали Starlink для України.

«Гей, Ілоне Маску, великий чоловіче, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути рішення про виплату тобі $50 мільйонів на рік за твої послуги», — написав Сікорський у X.

Так він відреагував на рішення Starlink виключити Польщу зі спільної європейської зони роумінгу, яка охоплює понад 30 країн, зокрема Німеччину, Чехію, Словаччину та Литву, пише Politico.

У цій зоні користувачі можуть перевозити термінали між країнами без додаткових обмежень на міжнародне використання. Польські клієнти натомість тепер матимуть додаткові вимоги під час поїздок за кордон.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський також розкритикував SpaceX, материнську компанію Starlink. Він заявив, що польських клієнтів не можна вважати «клієнтами другого сорту», і закликав пояснити, якими саме місцевими правилами зумовлені нові обмеження.

Нові правила діють для нових польських клієнтів з 14 липня, а від 17 серпня поширяться і на тих, хто вже користується Starlink.