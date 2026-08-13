Російський «Шахед» влучив у пасажирський поїзд на Одещині. Загинули машиніст та його помічник

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Зранку 13 серпня російський реактивний дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда на Одещині. За попередніми даними, загинули машиніст та його помічник.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За його словами, після оголошення загрози БпЛА потяг прямував до станції, де пасажирів мали евакуювати в безпечне місце. Але реактивний дрон різко змінив напрямок руху. Через це локомотивна бригада не встигла повністю зупинити поїзд та евакуюватися до удару.

340 пасажирів, зокрема 67 дітей, і працівників поїзної бригади евакуювали, серед них травмованих немає. Пасажирів автобусами довезли до Одеси.

«Це жахливий щоденний терор і прицільна атака по цивільних. Схиляємо голову перед героїзмом наших колег — вони загинули, зупиняючи потяг для безпечної висадки та порятунку своїх пасажирів», — написав Перцовський.