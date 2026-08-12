У Чехії почали відмовляти у тимчасовому захисті чоловікам призовного віку з України

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У Чехії чоловікам з України призовного віку почали відмовляти у тимчасовому захисті. Вони не змогли підтвердити виконання своїх військових обов’язків.

Про це це пише чеське медіа Novinky.

За перший тиждень після того, як стали чинними нові правила, десятки українських чоловіків не отримали статусу тимчасового захисту. У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що знають, який вигляд має запис, що підтверджує виконання військового обов’язку. У країні наразі перебуває понад 360 тисяч українців, з них понад 130 тисяч — чоловіки. Останнім часом серед прибулих переважають чоловіки призовного віку.

5 серпня Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що більше не буде надавати тимчасовий захист новоприбулим чоловікам призовного віку з України, якщо вони не підтвердять виконання своїх військових обов’язків. Такі зміни передбачає нове рішення Ради Європейського Союзу, яке 4 серпня опублікували в Офіційному журналі ЄС.

Що таке програма тимчасового захисту ЄС

Програма тимчасового захисту ЄС (Temporary Protection Directive, TPD) — це спеціальний механізм, який дозволяє людям, що масово тікають від війни або іншої великої кризи, швидко отримати право легально жити в країнах Євросоюзу без довгої процедури надання притулку.

Для українців її вперше активували в березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії. Ця директива існувала з 2001 року (її запустили після конфліктів у тодішній Югославії), але жодного разу не застосовувалася.

Тимчасовий захист дає право легально проживати в країні ЄС, доступ до ринку праці, медичну та соціальну підтримку, доступ дітей до освіти, можливість орендувати житло та користуватися іншими державними послугами.

Станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,33 мільйона українців. Найбільше їх було в Німеччині (1,27 мільйона), Польщі (961 405) та Чехії (379 820).