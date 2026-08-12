Сили оборони сьогодні атакували чотири військові кораблі росіян у Новоросійську

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Сили оборони у ніч проти 12 серпня атакували чотири військові кораблі росіян у військово-морському порту Новоросійська.

Про це повідомили Генштаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій.

За попередніми даними, йдеться про «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен», малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василь Биков». Під атакою були системи ППО, інфраструктура морського порту та кораблі Чорноморського флоту. Інформацію про наслідки ударів уточнюють.

«Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен» є носіями «Калібрів».