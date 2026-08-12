Сили оборони сьогодні атакували чотири військові кораблі росіян у Новоросійську
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Сили оборони у ніч проти 12 серпня атакували чотири військові кораблі росіян у військово-морському порту Новоросійська.
Про це повідомили Генштаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій.
За попередніми даними, йдеться про «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен», малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василь Биков». Під атакою були системи ППО, інфраструктура морського порту та кораблі Чорноморського флоту. Інформацію про наслідки ударів уточнюють.
«Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен» є носіями «Калібрів».
- Атакована військово-морська база в Новоросійську розташована за 300 км від фронту. За словами президента Володимира Зеленського, по ній вдарили ракетами «Нептун» і морськими безпілотниками. Також супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на території військово-морської бази.
- Також Reuters із посиланням на джерела писало, що зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після української атаки. Власник термінала Demetra Holding підтвердив, що удар завдав пошкоджень.