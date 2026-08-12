«Абсолютна нісенітниця». Джонсон заперечив, що переконував Зеленського не підписувати мир з Росією

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Офіційний сайт президента України

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не переконував українського президента Володимира Зеленського продовжувати війну під час свого візиту до Києва у 2022 році — такі заяви неодноразово лунали від РФ.

Про це Джонсон сказав у подкасті School of War.

За словами Джонсона, рішення України продовжувати опір росіянам не було результатом тиску з боку Великої Британії чи інших західних держав: українці самі «хотіли чинити опір, хотіли воювати й захищати свою країну», і жоден іноземний лідер не міг змусити їх відмовитися від цього.

Заяви Росії про те, що саме його квітневий візит до Києва став причиною зриву переговорів між Україною та РФ, Джонсон назвав «абсолютною нісенітницею».

«Не було жодного європейського і західного лідера, який теоретично міг зупинити українців від того, щоб воювати за свою країну. Єдине, що я хотів сказати йому (Володимиру Зеленському), це: “Якщо ти хочеш продовжувати воювати, тоді ми будемо поруч”», — сказав Джонсон.

Крім того, він додав, що український президент був би готовий укласти мирну угоду, що передбачала зупинку бойових дій по лінії зіткнення, та Путін на це не погодився б.