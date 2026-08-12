Україна і Молдова домовились про знижку 50% на транзитні залізничні перевозки українських вантажів. Для чого

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Премʼєр України Сергій Корецький та його колега з Молдови Василе Тофан домовилися про знижку 50% на транзитні залізничні перевозки українських вантажів.

Про це повідомив Сергій Корецький.

Ця знижка діятиме з 10 серпня до кінця 2026 року. Також із 17 серпня країни змінять маршрут потяга Київ — Кишинів, щоб легше було добиратися до аеропорту в Кишиневі.

Напередодні українські та молдавські джерела стверджували для Reuters, що Україна хоче транспортувати зерно залізницею через Молдову до румунського порту Констанца. Тоді ж і зʼявилась інформація про знижку.

Причина — посилення російських атак на портову інфраструктуру Одещини. Понад 90% українського експорту зерна припадає на морські порти. Через російські удари Міністерство аграрної політики України знизило прогноз експорту зерна у сезоні 2026—2027 років із 43 до 38—40 мільйонів тонн.