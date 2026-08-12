Росія вперше отримала бензин з Індії — усе це на тлі кризи через атаки України по НПЗ

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Фото УНІАН

Росія вперше отримала бензин з Індії, оскільки українські удари по її нафтопереробних заводах спричиняють гострий дефіцит пального на внутрішньому ринку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Перше судно з пальним прибуло 5 серпня, за даними Kpler, можуть надійти й наступні партії. Джерелом цього пального став індійський нафтопереробний завод Nayara Energy Ltd. — компанія, частку в якій має «Роснафта».

Для першої поставки танкер під російським прапором Cyclone (колишній Agni) завантажив 42 000 тонн бензину у Вадінарі 18 червня, свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg. Потім 6 липня пальне перевантажили на судно Garnet під прапором Оману в порту Дамʼєтта, що біля середземноморського узбережжя Єгипту. Це судно прибуло до Росії на початку серпня.

Це може бути не остання така поставка. Танкер Varg завантажив майже 40 000 тонн пального у Вадінарі 6 липня і, ймовірно, здійснив перевантаження «судно — судно» в Дамʼєтті наприкінці липня, судячи зі змін його осадки, повідомляє Kpler. Перевантаження такого типу зазвичай проводять, щоб скоротити час в дорозі окремих суден.

Судно-отримувач поки що не підтверджено, хоча Kpler назвала можливим варіантом Beast. Судно заявляло своїм пунктом призначення марокканський Танжер, але вже пройшло повз цей порт і зараз прямує на північ Атлантичним океаном із вантажем на борту.

Ще один танкер — Photon під прапором Камеруну — теж вийшов із Вадінара 13 липня, а 28—29 липня перевантажив свій вантаж бензину в Дамʼєтті на судно Talisman під російським прапором.

Усі ці судна перебувають у російському реєстрі, за винятком Garnet. Усі вони — під санкціями ЄС, а Garnet і Talisman додатково потрапили під санкції США.