Бійці 121 бригади ТрО поскаржились на відсутність ротації та перебої з їжею і ліками. Командування пообіцяло ротацію в найстисліші терміни

Новини

Військовим зі 121 окремої бригади ТрО, які скаржились на майже чотиримісячне перебування на позиції, організують ротацію в найстисліші терміни.

Це пообіцяли в Угрупованні військ «Південь».

З чого все почалося

Своє звернення бійці взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки 3 батальйону військової частини А7049 записали 9 серпня. Вони розповіли, що вже майже чотири місяці перебувають на бойових позиціях у Запорізькій області без ротації.

За словами військовослужбовців та їхніх родин, протягом цього часу підрозділ стикається з критичною ситуацією із забезпеченням найнеобхіднішим — питною водою, їжею і медикаментами. Зокрема, воду можуть не доставляти по 3—7 діб, а подекуди — до 12 діб, їжа надходить раз на 3—7 діб, при цьому іноді вона зіпсована. Медикаменти у випадках нагальної потреби можуть надходити із запізненням, коли допомога вже необхідна терміново.

Командир взводу лейтенант Сищук уточнив, що разом з побратимами прибув замінити військовослужбовців, які пробули на позиціях вісім місяців без ротації.

10 серпня на звернення відреагували в Командуванні 121 окремої бригади ТрО. Там розповіли, що на важкодоступні позиції їжу, медикаменти та інші необхідні речі доставляють дронами за визначеним графіком. Однак ситуація на цьому напрямку залишається вкрай складною: негода, постійні дії росіян і робота ворожих засобів РЕБ іноді заважають доставляти вантажі вчасно й неушкодженими.

«Інформація, озвучена у відеозверненні, не відображає всіх обставин. Водночас повідомляємо, що командування бригади робить усе можливе, аби найближчим часом провести ротацію — щойно це можна буде зробити безпечно для життя і здоровʼя особового складу», — заявили тоді у бригаді.

Що кажуть в командуванні зараз

У сьогоднішній заяві Сили оборони Півдня зазначили, що «висвітлені у відеозверненні дані відображають лише окремий фрагмент складної оперативної обстановки й не відтворюють повного контексту вжитих заходів». Там наголосили, що протягом останніх 30 днів на позиції військових бригади доставили майже 240 кг продовольства.

«Наразі здійснюється комплекс дій задля проведення ротації підрозділу в найстисліші терміни [...]. Ротацію буде проведено одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, аби не наражати особовий склад на критичний ризик під час перегрупування», — йдеться в повідомленні.