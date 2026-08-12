РФ вночі атакувала Україну 138 ударними дронами, а також ракетами. Як відпрацювала ППО

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Пресслужба ДСНС

Російська армія в ніч проти 12 серпня атакувала Україну 138 ударними дронами «Шахед», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Також росіяни били ракетами «Іскандер-М», Х-31П та Х-35.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали дрони та ракети з Ростовської області, Чорного моря, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського. Основні напрямки удару — Сумщина та Одещина.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — написали в Повітряних силах.

ППО знищила 112 дронів. Влучання зафіксували на 16 локаціях, уламки впали — на двох.

Зокрема, російська армія вночі вдарила по «Епіцентру» в Запоріжжі та била по Херсону й Одесі. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.