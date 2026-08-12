Росіяни вночі вдарили по «Епіцентру» в Запоріжжі та били по Херсону й Одесі — є загиблі та поранені

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Запорізька ОВА / Telegram

Російська армія вночі вдарила по «Епіцентру» в Запоріжжі та била по Херсону й Одесі. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

«Бабель» зібрав головне про наслідки.

У Запоріжжі в «Епіцентрі» спалахнула пожежа. Також атака пошкодила приватний будинок.

В Одесі атака спричинила пожежу в одній з квартир на пʼятому поверсі багатоповерхівки.

Через удар по Полтавщині горіло підприємство.

Також вночі росіяни вдарили «Шахедом» по Херсону— загинули двоє людей, ще двоє отримали травми.