Росіяни вночі вдарили по «Епіцентру» в Запоріжжі та били по Херсону й Одесі — є загиблі та поранені
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Запорізька ОВА / Telegram
Російська армія вночі вдарила по «Епіцентру» в Запоріжжі та била по Херсону й Одесі. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.
«Бабель» зібрав головне про наслідки.
У Запоріжжі в «Епіцентрі» спалахнула пожежа. Також атака пошкодила приватний будинок.
В Одесі атака спричинила пожежу в одній з квартир на пʼятому поверсі багатоповерхівки.
Через удар по Полтавщині горіло підприємство.
Також вночі росіяни вдарили «Шахедом» по Херсону— загинули двоє людей, ще двоє отримали травми.